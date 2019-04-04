В НАТО договорились расширить масштабы разведки в Чёрном море

Главы МИД стран — участниц НАТО договорились расширить масштабы разведопераций в Чёрном море и в целом "нарастить усилия" в Черноморском регионе. Об этом по итогам заседания Североатлантического совета заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
— Мы согласовали пакет мер по увеличению разведдеятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твёрдо убеждены, важны для региона Чёрного моря, — отметил Столтенберг.
О том, что альянс намерен принять меры по обеспечению "безопасного прохода украинских судов" через Керченский пролив, ранее заявляла постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. В Кремле заявления Североатлантического альянса оценили негативно.
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