Президент Эстонии увидела в русском языке угрозу для культуры

В 2010 году в стране был принят закон, предусматривающий снижение преподавания в школах на русском языке до 40%.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что продолжение преподавания русского языка в эстонских школах является угрозой для культуры страны и не увеличивает сплочённость государства. Об этом она заявила на заседании парламента.

— У нас один государственный язык. Наша ответственность заключается в том, чтобы им владели все дети, идущие из детского сада в школу, тем более выпускники школ, — цитирует Кальюлайд РИА "Новости".

Президент считает, что низкий уровень владения эстонским языком — это главный фактор социальной изоляции представителей русской общины.

Ранее Кальюлайд уже выступала за перевод образования полностью на эстонский язык. По её мнению, русскоязычная часть населения государства готова к подобным переменам.