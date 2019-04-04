Президент Эстонии увидела в русском языке угрозу для культуры

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что продолжение преподавания русского языка в эстонских школах является угрозой для культуры страны и не увеличивает сплочённость государства. Об этом она заявила на заседании парламента.
— У нас один государственный язык. Наша ответственность заключается в том, чтобы им владели все дети, идущие из детского сада в школу, тем более выпускники школ, — цитирует Кальюлайд РИА "Новости".
Президент считает, что низкий уровень владения эстонским языком — это главный фактор социальной изоляции представителей русской общины.
Ранее Кальюлайд уже выступала за перевод образования полностью на эстонский язык. По её мнению, русскоязычная часть населения государства готова к подобным переменам.
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