В России установили рекорд продаж авто Lada Vesta

В первый весенний месяц продажи данной модели увеличились на 40% и составили 12 850 единиц.

За первый месяц весны Тольяттинский автомобильный завод продал в России 33 821 автомобиль Lada — это на 10,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает "Автостат".

Вместе с этим стало известно, что в марте самым востребованным авто среди россиян стала Vesta. Продажи этого авто на 40% превысили показатель годичной давности. Всего было реализовано 12 850 авто.

На втором месте — новая Granta. Машина показала рост продаж на 24,5% (продано 10 422 автомобиля). Именно это авто сохраняет пока лидирующую позицию на авторынке РФ по итогам первого квартала.