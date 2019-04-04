Порошенко внезапно посетил место будущих дебатов с Зеленским

Действующий президент Украины встретился с военными во время их тренировки на стадионе и поблагодарил за то, что держат себя в форме.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко пришёл на стадион "Олимпийский" в центре Киева, сообщает "Радио Свобода". В это время там тренировались военные.

— Спасибо, что именно такая форма реабилитации [военных], которые возвращаются с фронта, из зоны операции объединённых сил, ведут абсолютно полноценную жизнь, — сказал глава государства.

Как ранее писал Лайф, Порошенко вызвал соперника по второму туру выборов — Владимира Зеленского — на дебаты, тот согласился при условии встречи на стадионе, а не в телестудии. Порошенко принял вызов.

Кроме того, они договорились утром 5 апреля вместе сдать анализы на алкоголь и наркотики в ходе подготовки к словесному поединку.