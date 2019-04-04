В театре рассказали о травме Сухорукова

Актёр Виктор Сухоруков в результате падения во время спектакля мог получить вывих. Об этом агентству городских новостей "Москва" сообщила директор по связям с общественностью Театра им. Моссовета Татьяна Горина.

По её словам, артист почти доиграл спектакль до конца — инцидент произошёл в финальной части постановки "Встречайте, мы уходим".

По данным РИА "Новости", Сухоруков упал, пытаясь перепрыгнуть через ковёр, который, по задумке, должен был расстелиться под ним. Через минуту занавес опустился, но артист смог покинуть сцену только с посторонней помощью. Исполнитель одной из главных ролей — Андрей Шарков — извинился перед зрителями.

Mash ранее сообщил, что Сухорукова увезли в Институт Склифосовского.