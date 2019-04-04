В Сети начали продавать "билеты" на дебаты Порошенко и Зеленского

Наивные покупатели переводят почти по 7 долларов за драгоценное место на стадионе, но "продавцы" после этого почему-то сразу перестают брать трубку.

Мошенники решили заработать на предстоящих дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского, пишет РИА "Новости". Сообщается, что они уже начали продавать через Интернет "билеты" на стадион, где должна состояться встреча.

За место на трибунах спорткомплекса просят 187 гривен — это 6,9 доллара — и обещают выслать "нотариально заверенный билет".

Украинские журналисты ради эксперимента решили потратить требуемую сумму и убедились, что речь идёт о "лохотроне": сразу после оплаты "продавцы" перестали отвечать на звонки.

Как ранее писал Лайф, действующий президент Украины и его соперник договорились устроить дебаты на стадионе "Олимпийский" в центре Киева. Встреча пройдёт 19 апреля 2019 года — за два дня до второго тура выборов.