СМИ: Британия потребовала экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии

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СМИ: Британия потребовала экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии

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Фото: © Pixabay/995645

Международное сообщество встревожил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар — он решил свергнуть поддерживаемое ООН правительство страны и начал военное наступление на Триполи.

Великобритания потребовала провести экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с событиями в Ливии, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начала наступление на Триполи — военные намерены свергнуть правительства страны.

Как писал Лайф, после убийства Муаммара Каддафи в Ливии фактически сформировалось двоевластие: в Триполи сидят власти, поддерживаемые Организацией Объединённых Наций, а на востоке страны работает избранный парламент, на стороне которого — армия.

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