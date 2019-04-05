В Сети опубликованы первые кадры из нового "Терминатора"

Всё ближе премьера новой, шестой, части фильма о роботе — защитнике человечества "Терминатор: Тёмная судьба", и всё сильнее разгорается интерес фанатов, к радости которых в Сеть попали свежие кадры из киноленты.

Всего появилось шесть фотоснимков, на которых без труда узнаются постаревшие Сара Коннор и сам Т-800 в исполнении Шварценеггера. Также можно увидеть других актёров, среди которых Диего Бонета, Гэбриел Луна, Наталия Рейес и Маккензи Дэвис.

Кого именно они играют, к сожалению, не указано, лишь по поводу Луны (фото сверху) есть некоторые предположения пользователей: возможно, судя по выражению его лица и позе, он играет очередного злого робота, но это не точно.

Напомним, картина "Терминатор: Тёмная судьба" должна появиться на больших экранах 31 октября 2019 года. Создатели фильма отбросили в сторону всё, что произошло после второй части фильма, и расскажут о событиях, которые предшествовали его третьей части "Терминатор: Восстание машин".