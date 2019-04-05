Аваков посчитал, что Порошенко и Зеленский своими обращениями нарушают закон

Глава украинского МВД напомнил, что первый тур выборов официально ещё не завершился, а нынешний публичный обмен любезностями кандидатов — не что иное, как агитация, которая пока запрещена.

Кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский нарушают закон о выборах, заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

— Считаю, то, что они делают сейчас, обмениваясь роликами друг против друга, — это прямо нарушает закон Украины. Потому что агитация на второй тур может начаться, только когда будут подведены итоги первого тура, — сказал министр в эфире телеканала "1+1".

Он добавил, что правоохранительные органы обеспечат порядок на стадионе "Олимпийский" в Киеве, если будет принято официальное решение провести дебаты там. В то же время министр предупредил о возможных конфликтах между сторонниками двоих кандидатов.

Как ранее писал Лайф, Зеленский предложил устроить дебаты не в телестудии, как обычно, а на стадионе, и Порошенко согласился. Встреча запланирована на 19 апреля 2019 года.