МИД Турции напомнил США, что сделка по покупке российских С-400 состоялась

Покупка Турцией российских ракетных комплексов С-400 не может быть новостью для США и других западных партнёров, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Anadolu.
Он напомнил, что ещё несколько месяцев назад Анкара сообщала об этом контракте, так что теперь о его отмене не может быть и речи.
— Мы уже приобрели системы противовоздушной обороны, сделка завершена, — сказал глава МИД страны.
Как ранее писал Лайф, Вашингтон пригрозил Анкаре, что из-за покупки российского вооружения Турцию могут исключить из НАТО.
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