МИД Турции напомнил США, что сделка по покупке российских С-400 состоялась

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МИД Турции напомнил США, что сделка по покупке российских С-400 состоялась

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Фото: © РИА "Новости"

В Анкаре заявили разгневанным западным партнёрам, что ещё несколько месяцев назад сообщили о своём твёрдом намерении приобрести в РФ ракетные комплексы.

Покупка Турцией российских ракетных комплексов С-400 не может быть новостью для США и других западных партнёров, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит Anadolu.

Он напомнил, что ещё несколько месяцев назад Анкара сообщала об этом контракте, так что теперь о его отмене не может быть и речи.

Мы уже приобрели системы противовоздушной обороны, сделка завершена, — сказал глава МИД страны.

Как ранее писал Лайф, Вашингтон пригрозил Анкаре, что из-за покупки российского вооружения Турцию могут исключить из НАТО.

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