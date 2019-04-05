Депутат Рады о первом туре выборов: Украинцы голосовали сердцем и от отчаяния

Он уверен, что парламентские выборы в стране пройдут в спокойной обстановке, и за ними последуют более конструктивные предложения по выходу из кризиса.

Депутат Верховной рады, председатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович объяснил итоги первого тура президентских выборов на Украине.

— Сейчас люди голосуют, знаете, сердцем и от отчаяния, и их выбор был поэтому понятен, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович выразил уверенность, что предстоящие осенью 2019 года выборы в парламент станут более спокойными и кандидаты выскажут более дельные предложения о том, как улучшить ситуацию в стране во всех сферах.

Как ранее писал Лайф, в первом туре выборов президента Украины больше всего голосов (30,23%) набрал Владимир Зеленский, на втором месте — действующий президент Пётр Порошенко, за него проголосовали 15,92% избирателей, на третьем — лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко, она получила 13,39%. Таковы данные по итогам обработки 99% бюллетеней.