Менеджер рассказал о реакции Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов встретил поток оскорблений в Сети от Конора Макгрегора спокойно, с улыбкой на лице. И это очень плохой знак для ирландца, уверен менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

— Он улыбнулся, когда услышал слова Конора. А когда Хабиб улыбается — это тревожный знак. Макгрегор получит то, что заслужил. Он мог сказать что угодно: что Хабиб страшный или что он отстойный боец, — но не имел права задевать страну, религию или жену, — заявил менеджер в интервью TMZ.

Он также отметил, что Хабиб — человек веры и не хочет причинять людям боль, но тут же посоветовал Макгрегору прекратить сыпать оскорблениями на родственников и религию Нурмагомедова, иначе ему "вместе со всей охраной придёт конец". Он также предположил, что встреться бойцы на улице, ирландца бы уже "не было".

Напомним, 3 апреля Конор Макгрегор опубликовал в своём твиттере оскорбительное сообщение в адрес супруги Нурмагомедова, сравнив девушку в свадебном наряде с "полотенцем". Запись была вскоре удалена, однако Хабиб не оставил это в стороне и ответил ирландцу. Буквально на следующий день Макгрегор объявил о возвращении в октагон.