В Boeing признали, что крушение лайнеров 737 MAX произошло из-за системы MCAS

Расследование катастроф Ethiopian Airlines и Lion Air показало: в обоих случаях компьютер получил неверную информацию с датчика "угла атаки", а пилоты не успели выключить программу.

На борту потерпевших крушение боингов Ethiopian Airlines и Lion Air произошёл сбой в системе коррекции манёвренности — MCAS, сообщил глава Boeing Деннис Меленберг в своём заявлении на сайте компании.

— На обоих самолётах система улучшения характеристики манёвренности, известная под названием MCAS, включилась в результате ошибочной информации об угле атаки, — говорится в публикации.

Он добавил, что в ближайшие недели в корпорации разработают и сертифицируют усовершенствованную систему, которая уже не даст такого сбоя.

Как ранее писал Лайф, есть версия, что датчик "угла атаки" повредился из-за столкновения с птицей или каким-то посторонним предметом.

Напомним, Boeing 737 MAX эфиопской авиакомпании рухнул через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы 10 марта 2019 года. На борту были 157 человек, все погибли.

Такой же лайнер упал в Индонезии 29 октября 2018 года. Трагедия унесла жизни 189 человек.