В МВД Украины назвали кандидатов с самыми честными кампаниями

Глава МВД Украины Арсен Аваков по итогам первого тура выборов президента назвал кандидатов, в кампаниях которых правоохранители нашли меньше всего нарушений.

— У нас там были несколько кандидатов, которые... которые провели абсолютно честную, безукоризненную кампанию с точки зрения организационных вопросов… Это и Анатолий Гриценко, и Олег Ляшко, и Владимир Зеленский, — заявил Аваков в эфире канала "1+1".

Как ранее писал Лайф, украинцы не смогли выбрать главу государства в первом туре. По его итогам определились лидеры — Владимир Зеленский, он набрал 30,23% голосов, и действующий президент Пётр Порошенко, за него проголосовали 15,92% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.