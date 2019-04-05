Трамп призвал США, Россию и Китай снизить траты на вооружение

Дональд Трамп заявил, что США, России и Китаю необходимо договориться о снижении трат на вооружение. Об этом он заявил в ходе встречи с вице-премьером КНР Лю Хэ.

— Россия, Китай и мы — мы производим оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто смешно. Я бы сказал, что и Китай, и Россия согласятся, что это не имеет смысла, — отметил американский лидер.

Он считает, что Вашингтон, Москва и Пекин могут прекратить тратить средства на оружие и начать тратить на "более продуктивные вещи для мира".

Вице-премьер Китая назвал эту идею хорошей.