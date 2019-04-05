Подписанный Сталиным приказ сняли с торгов в Париже

Исторический документ c подписью руководителя СССР Иосифа Сталина, ранее выставленный на продажу аукционным домом Drouot, был снял с торгов без объяснения причин, передаёт ТАСС.

— Документ за подписью Иосифа Сталина снят нами с торгов. Точную причину мы объявим в пятницу, — приводит агентство слова представителя аукционного дома Матильды Феннебреск.

По имеющейся информации, речь идёт о приказе добавить наименование "Севастопольский" к шести формированиям Красной Армии, которые участвовали в Крымской операции. Документ за номером 0162 датирован 6 июня 1944 года, в нижней части страницы расположен автограф, написанный синим карандашом. Изначально в планах аукционного дома было выручить за него около 7–8 тысяч евро.

Отмечается, что в апреле начинается серия аукционов от дома Drouot, на которых будет выставлено множество исторических документов, среди которых бумаги с подписями Марии Антуанетты, Генриха Четвёртого и многих других. Подобные продажи идут уже второй год после того, как закрылась компания Aristophil, хранившая многочисленные документы.