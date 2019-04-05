Подозреваемому в убийстве рэпера Nipsey Hussle предъявлены обвинения

По данным следствия, именно 29-летний Эрик Холдер застрелил номинанта "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Подозреваемому в убийстве американского рэп-исполнителя Nipsey Hussle предъявили обвинения по четырём пунктам, пишет Variety. Сообщается, что 29-летний Эрик Холдер в суде своей вины не признал.

Следствие считает, что именно он застрелил известного музыканта и ранил ещё двоих человек. Холдеру грозит пожизненный срок.

Как ранее писал Лайф, на Nipsey Hussle напали у его магазина одежды в Лос-Анджелесе. Музыканту было 33 года. Подозреваемого вычислили практически сразу, уже через два дня он был задержан.

Убитый рэпер (настоящее имя — Эрмиас Асгхедом) начал карьеру в 2008 году, его дебютный альбом Victory Lap номинировали на "Грэмми". Он работал со многими знаменитыми исполнителями, среди них Rick Ross и Snoop Dogg.