В WikiLeaks заявили, что Ассанжа скоро выдворят из посольства Эквадора

По данным организации, в качестве предлога для этого собираются использовать коррупционный скандал, касающийся президента Эквадора Ленина Морено.

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из Посольства Эквадора в Лондоне в течение ближайших "часов или дней", утверждает WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный эквадорский источник.

Отмечается также, что у посольства якобы уже есть соглашение с Великобританией о его аресте.

Напомним, с 2012 года Джулиан Ассанж скрывается в здании Посольства Эквадора в Лондоне. Об укрытии основатель WikiLeaks попросил из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Сам Ассанж готов покинуть здание посольства только в том случае, если его не экстрадируют в США.