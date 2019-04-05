СМИ: "Новозеландского Брейвика" проверят психиатры

Вменяемость Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве 50 человек, оценят два независимых специалиста.

Новозеландского террориста Брентона Тарранта отправят на психиатрическую экспертизу, пишет Stuff. Сообщается, что его проверят два независимых эксперта.

Таково решение судьи по итогам слушаний, в которых подозреваемый участвовал дистанционно — по видеосвязи. 29-летний Таррант сейчас в тюрьме Окленда под особым наблюдением.

Его интересы представляют два адвоката — Шейн Тэйт и Джонатан Хадсон. Ранее Лайф писал, что Таррант собирался защищать себя сам.

Напомним, Тарранта считают причастным к теракту 15 марта 2019 года в двух мечетях города Крайстчерч, в результате которых погибли 50 человек.