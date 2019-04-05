Пушков о "планах" украинского министра: Могут въехать на танке в выгребную яму

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Пушков о "планах" украинского министра: Могут въехать на танке в выгребную яму

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Сенатор Алексей Пушков. Фото: © Flickr/Council of Europe

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на обещание украинского министра Владимира Омеляна "въехать в Москву на танке" заявил, что у "киевских болтунов" нет ни танков, ни плана.

На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда ещё, — написал Пушков в "Твиттере".

Как сообщал Лайф, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал "въехать в Москву на танке". Это не первое подобное высказывание Омеляна — в октябре прошлого года он предложил украинцам "вернуть Кубань и Москву".

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