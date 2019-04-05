В Венесуэле произошёл взрыв на нефтепроводе

#EnDesarrollo— Plácido Malavé (@PlacidoMalave) 4 апреля 2019 г.
Informamos a la comunidad de la explosión de un oleoducto en el sector La Leona en las inmediaciones de Urica, edo. Anzoátegui.
Estamos estableciendo contacto con el equipo de #ProteccionCivil del municipio. pic.twitter.com/ZYHykG7AUF
В венесуэльском штате Ансоатеги взорвался нефтепровод, сообщил в "Твиттере" глава региональной службы гражданской обороны и пожарной охраны Пласидо Малаве.
— Информируем сообщество о взрыве нефтепровода в секторе Ла Леона в окрестностях Урики, штат Ансоатеги, — написал он.
О пострадавших не сообщается.
Напомним, жители страны страдают от перебоев с электричеством и неработающего водопровода. Благ цивилизации люди лишились на фоне политического кризиса — борьбы между легитимными властями, то есть президентом Николасом Мадуро, и оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо.
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