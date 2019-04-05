Американец попал за решётку за издевательства над тяжелобольной рыбкой

Житель штата Северная Каролина в США был арестован по обвинению в жестоком обращении со своей аквариумной рыбкой. Об этом сообщает телеканал WECT.

По информации журналистов, у Майкла Хинсона закончился срок аренды квартиры и он благополучно съехал. На следующий день в жильё зашли проверяющие и обнаружили в помещении аквариум с грязной водой, в котором плавала рыбка в очень плохом состоянии.

На место вызвали полицию, мужчину нашли, затем предъявили обвинение и арестовали. Спустя несколько часов, правда, отпустили, но ему пришлось заплатить штраф в 4 тысячи долларов. Как рассказали в региональной полиции, это первый в истории штата случай, связанный с издевательствами над аквариумными рыбами.

Что касается Оскара (так зовут обитателя аквариума), то его доставили снова в зоомагазин, где диагностировали недоедание и гексамитоз. Из-за этой болезни в теле рыбки образуется в буквальном смысле дырка, свидетельствующая о наличии в организме опасного паразита, который поедает её изнутри.

В магазине рассказали, что Оскар принадлежит к виду глазчатый астронотус и может достигать до 40 сантиметров в длину. После курса лечения зоологи пообещали найти ему новых хозяев.