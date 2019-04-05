Дебаты Порошенко и Зеленского потребовали провести в студии

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Дебаты Порошенко и Зеленского потребовали провести в студии

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Владимир Зеленский, Пётр Порошенко (справа). Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив

Руководитель компании-вещателя напомнил, что этого требует "Закон о выборах президента Украины".

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны пройти в телестудии, заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Его слова приводит УНН.

Медиаменеджер сказал, что ему безразлично, как Порошенко ответит Зеленскому на предложение устроить встречу на стадионе, и им обоим он хотел бы ответить одно и то же.

Господа кандидаты. Дебаты — по "Закону о выборах Президента Украины", — подчеркнул Аласания.

Как ранее писал Лайф, Зеленский призвал провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в центре Киева. Порошенко согласился. Словесный поединок намечен на 19 апреля 2019 года.

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