Дебаты Порошенко и Зеленского потребовали провести в студии

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны пройти в телестудии, заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания. Его слова приводит УНН.
Медиаменеджер сказал, что ему безразлично, как Порошенко ответит Зеленскому на предложение устроить встречу на стадионе, и им обоим он хотел бы ответить одно и то же.
— Господа кандидаты. Дебаты — по "Закону о выборах Президента Украины", — подчеркнул Аласания.
Как ранее писал Лайф, Зеленский призвал провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в центре Киева. Порошенко согласился. Словесный поединок намечен на 19 апреля 2019 года.
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