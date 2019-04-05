Захарова ответила на обещание украинского министра "въехать в Москву на танке"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание украинского министра Владимира Омеляна "въехать в Москву на танке".

— Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо. Так что вперёд и с песней! — написала Захарова, приложив фото приветственного знака при въезде в город Москоу.

Как сообщал Лайф, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал "въехать в Москву на танке". Ему ответил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, у "киевских болтунов" нет ни танков, ни плана, и въехать они могут лишь в выгребную яму.