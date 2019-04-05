Украинцы подали в суд на власти Ровненской области после захвата храма

В епархии заявили, что Европейский суд по правам человека отреагировал на иск и начал делопроизводство.

Община УПЦ в селе Постоянном Ровненской области подала в суд на региональные власти после того, как местный храм был захвачен сторонниками "новой церкви" Украины. Об этом сообщил настоятель прихода, протоиерей Александр Мальчук.

— Чиновники зарегистрировали приход ПЦУ по нелегитимным документам с теми же регистрационными данными, что и у религиозной общины УПЦ... Вооружённые неправомочными документами активисты ПЦУ срезали замки и проникли в здание храма УПЦ, — приводит слова священнослужителя официальный церковный портал.

Он также сообщил, что с середины января это уже не первая попытка захватить храм. Чтобы это прекратить, в селе состоялось собрание религиозной общины, по результатам которого 96 присутствовавших и 210 человек в общей сложности проголосовали за каноническую УПЦ.

Однако спустя три дня состоялось собрание уже территориальной общины, на котором представитель администрации района при поддержке присутствовавших людей, не имеющих отношения к данному храму, организовал голосование, которое ожидаемо дало совершенно другой результат — в пользу "новой церкви". Вскоре были выданы новые регистрационные документы, по которым при поддержке правоохранительных органов и произошёл захват храма.

Как сообщил Мальчук, полицейские буквально выстроились в живой коридор, чтобы прикрыть людей с болгарками. Всех верующих оттеснили, а самого батюшку, который стоял на крыльце храма в этот момент, скинули в цветник.

Также сообщается, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили ещё и храм в селе Птичья в Ровненской области. Всё произошло по аналогичному сценарию: 1 апреля состоялось "голосование", в этот же день были выданы регистрационные документы, а затем в присутствии полиции вырезались замки на дверях храма.

Особенное возмущение священнослужителей вызвало то, что новые "верующие", захватив помещение, решили сразу провести там молебен, но не удосужились даже снять для этого шапки.

В епархии отмечают, что Европейский суд по правам человека отреагировал на иск и отправил извещение о том, что обращение зарегистрировано и началось производство по делу.