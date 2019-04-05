Новый мэр Владивостока вступил в должность

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк официально вступил в должность и в ходе внеочередного заседания городской думы принял присягу, сообщает РИА "Новости".
Гуменюка поздравил губернатор Приморья Олег Кожемяко, он заявил, что столице Дальнего Востока необходима стабильность, и подчеркнул, что проблемы города необходимо решать вместе.
Напомним, предыдущий мэр Владивостока Виталий Веркеенко ушёл в отставку в октябре прошлого года по собственному желанию. 28 марта депутаты выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города.
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