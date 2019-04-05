Депутат обвинила власти Латвии в трусости после "ночной" отставки мэра Риги

Парламентарий обратила особое внимание на то, что сообщение о решении отстранить градоначальника было опубликовано ночью.

Депутат латвийского сейма от партии "Согласие" Регина Лочмеле-Лунёва осудила решение об отстранении мэра Риги Нила Ушакова. На своей странице в "Фейсбуке" она выложила скрин сообщения о его отставке. Время публикации было выделено красным: 0:03.

— Вот так, ночью, в демократической стране трусливые министры объявляют о том, что своим единоличным решением они отправляют в отставку мэра столицы, — написала она.

Парламентарий также назвала глав министерств страны "лилипутами" и заявила, что им "даже не снилась" такая поддержка избирателей, какую получил Ушаков.

По мнению Лочмеле-Лунёвой, таким образом власти страны хотели унизить не только самого мэра, но и всех, кто голосовал за него на выборах.

Как ранее писал Лайф, об отставке Ушакова стало известно в ночь на 5 апреля 2019 года. О том, что он может лишиться поста мэра Риги, в марте говорил министр охраны среды и регионального развития страны Юрис Пуце. Кстати, именно его распоряжение и опубликовали, пока все спали.