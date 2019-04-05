У Абызова в СИЗО появился любимый повар

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У Абызова в СИЗО появился любимый повар

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Арестованный по делу о мошенничестве на 4 миллиарда рублей экс-министр признался, что в определённые дни недели в изоляторе готовят лучше.

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов не жалуется на питание в СИЗО, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, особенно нравятся арестанту блюда одного повара.

Сообщил, что в определённые дни готовят лучше, когда определённый повар готовит, — сказал Мельников в интервью РИА "Новости".

Напомним, Абызова задержали 26 марта 2019 года. На следующий день его арестовали на два месяца.

По данным следствия, в 2011–2014 годах экс-министр и его соучастники похитили 4 миллиарда рублей у двух крупных энергетических компаний в Новосибирской области и вывели эти деньги за рубеж.

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