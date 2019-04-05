Власти Чикаго будут судиться с актёром, устроившим нападение на самого себя

Власти американского города Чикаго, штат Иллинойс, подают иск в суд против актёра Джусси Смоллетта, который отказался выплатить компенсацию в 130 тысяч долларов за проведение расследования по заведомо ложным показаниям, которые он дал полиции в январе.
— Мистер Смоллетт отказался возместить городу стоимость полицейского расследования его фальшивой жалобы. Правовой департамент мэрии составляет гражданский иск, который будет подан в суд округа Кук, — приводит портал TMZ слова представителя администрации города.
Напомним, в январе стало известно, что на исполнителя одной из главных ролей в сериале "Империя" было совершено нападение на почве расизма. Двое неизвестных якобы подловили мужчину на улице, побили, обвязали вокруг шеи верёвку и облили отбеливателем под собственные крики This is MAGA country! (Make America Great Again — предвыборный лозунг Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой". — Прим. Лайфа)
Прибывшие на место полицейские собрали показания актёра и начали поиски нападавших. Вскоре были задержаны Ола и Абель Осундайрос, однако выяснилось, что актёр сам их нанял и заплатил за "нападение" 3,5 тысячи долларов. Соответственно, подозреваемых отпустили, а фигурантом дела стал сам Смоллетт.
В ходе судебных заседаний свою вину он так и не признал, а 17 апреля с него неожиданно были сняты все обвинения, а сам он отпущен. Однако администрация Чикаго решила не оставлять ситуацию, ведь актёр всё-таки нарушил закон и дал ложные показания. Сообщается, что ему может грозить и более крупный штраф в 390 тысяч долларов. По информации заокеанских СМИ, на такой поступок мужчина пошёл, чтобы улучшить дела в карьере.
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