Власти Чикаго будут судиться с актёром, устроившим нападение на самого себя

В конце января на темнокожую звезду сериала "Империя" Джусси Смоллетта напали двое неизвестных "расистов", однако позже выяснилось, что он сам им заплатил за это.

Власти американского города Чикаго, штат Иллинойс, подают иск в суд против актёра Джусси Смоллетта, который отказался выплатить компенсацию в 130 тысяч долларов за проведение расследования по заведомо ложным показаниям, которые он дал полиции в январе.

— Мистер Смоллетт отказался возместить городу стоимость полицейского расследования его фальшивой жалобы. Правовой департамент мэрии составляет гражданский иск, который будет подан в суд округа Кук, — приводит портал TMZ слова представителя администрации города.

Напомним, в январе стало известно, что на исполнителя одной из главных ролей в сериале "Империя" было совершено нападение на почве расизма. Двое неизвестных якобы подловили мужчину на улице, побили, обвязали вокруг шеи верёвку и облили отбеливателем под собственные крики This is MAGA country! (Make America Great Again — предвыборный лозунг Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой". — Прим. Лайфа)

Прибывшие на место полицейские собрали показания актёра и начали поиски нападавших. Вскоре были задержаны Ола и Абель Осундайрос, однако выяснилось, что актёр сам их нанял и заплатил за "нападение" 3,5 тысячи долларов. Соответственно, подозреваемых отпустили, а фигурантом дела стал сам Смоллетт.

В ходе судебных заседаний свою вину он так и не признал, а 17 апреля с него неожиданно были сняты все обвинения, а сам он отпущен. Однако администрация Чикаго решила не оставлять ситуацию, ведь актёр всё-таки нарушил закон и дал ложные показания. Сообщается, что ему может грозить и более крупный штраф в 390 тысяч долларов. По информации заокеанских СМИ, на такой поступок мужчина пошёл, чтобы улучшить дела в карьере.