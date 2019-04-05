В МИД Эквадора отказались комментировать сообщения о высылке Ассанжа

Основатель WikiLeaks скрывается в здании эквадорского посольства с 2012 года, так как опасается экстрадиции в США, где ему может грозить тюрьма за публикацию секретных документов Госдепа.

МИД Эквадора назвал "слухами и гипотезами" сообщения о якобы скорой высылке основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства республики в Лондоне. Об этом сообщает El Comercio.

Напомним, о том, что Ассанжа выдворят из Посольства Эквадора в Лондоне в течение ближайших "часов или дней", заявила WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным организации, в качестве предлога для этого собираются использовать коррупционный скандал, касающийся президента Эквадора Ленина Морено.