В МИД Эквадора отказались комментировать сообщения о высылке Ассанжа

МИД Эквадора назвал "слухами и гипотезами" сообщения о якобы скорой высылке основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства республики в Лондоне. Об этом сообщает El Comercio.
Напомним, о том, что Ассанжа выдворят из Посольства Эквадора в Лондоне в течение ближайших "часов или дней", заявила WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник.
По данным организации, в качестве предлога для этого собираются использовать коррупционный скандал, касающийся президента Эквадора Ленина Морено.
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