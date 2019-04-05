СМИ узнали последние слова пилотов эфиопского лайнера: "Тяни вверх!"

Есть информация, что экипаж успел отключить по ошибке активированную систему контроля манёвренности, но нос самолёта всё равно шёл вниз.

Пилоты разбившегося "боинга" Ethiopian Airlines безуспешно пытались вручную выровнять траекторию полёта лайнера, пишет Daily Mail. По данным издания, им удалось отключить автоматическую систему контроля манёвренности MCAS, которая включилась по ошибке. Но это не помогло.

Это подтверждают и записи их последних переговоров. По данным издания, они кричали: "Левый альфа-флюгер!" Из-за неправильных показаний датчиков угла атаки (левый показывал 74,5 градуса, а правый — 15,3) система начала опускать нос самолёта вниз.

Последние слова перед падением произнёс командир воздушного судна Яред Гетачью: "Тяни вверх!"

Как писал Лайф, в Boeing признали, что трагедия в Эфиопии произошла из-за этого датчика. Ранее высказывали предположения, что он мог повредиться из-за столкновения с птицей или каким-то посторонним предметом.

Напомним, 10 марта 2019 года Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines рухнул через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Погибли все, кто был на борту, — 157 человек.