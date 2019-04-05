Госдума потребовала у Apple разобраться с принадлежностью Крыма

В "Эппл рус" заверили, что на их картах полуостров обозначен как часть России, но остались "некоторые неточности".

Государственная дума потребовала у корпорации Apple исправить неточности в обозначении Крыма на картах, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты встретились с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько, чтобы спросить, почему на устройствах Apple территориальная принадлежность полуострова и Севастополя часто указывается некорректно.

Морозько ответил, что крымские населённые пункты обозначены как российские, но остались некоторые неточности. Он пообещал парламентариям устранить их до 25 апреля.

Как ранее писал Лайф, российским Крым на своих картах признала также компания Google.