"Пират"отрубил американцу руку из-за кепки с лозунгом Трампа

Несмотря на серьёзные раны, сперва он пытался сам задержать нападавшего, но только вызвал панику у окружающих.

Кровавая разборка из-за кепки, на которой был написан лозунг Дональда Трампа Make America Great Again, произошла на площадке для катания на роликовых коньках в Сан-Франциско. Об этом сообщает Газета San Francisco Examiner.

По информации полицейских, мужчина по имени Леор Бергланд в костюме пирата, одетый в вышеназванную кепку, проводил весело время и катался на роликах, в этот момент к нему подъехал второй участник спора и сбил с головы "пирата" головной убор.

Так вышло, что в этот момент рядом с ним не оказалось корабля с командой, которые могли бы помочь ответить обидчику, зато при себе был игрушечный железный меч, который мужчина тут же достал и применил по назначению.

Бергланд ударил оппонента с такой силой, что его левая рука оказалась частично отрублена, после этого он бросился наутёк. Пострадавший, несмотря на серьёзную рану, попытался догнать агрессивного "пирата", но не смог. Подозреваемого арестовали позже в одном из городских ресторанов.

Пострадавший мужчина был госпитализирован и выписан уже спустя неделю, а "пират" Бергланд до сих пор находится за решёткой. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, в нападении при отягчающих обстоятельствах, в беспорядках и в скрытом ношении холодного оружия. Сумма залога составляет 1 миллион долларов.