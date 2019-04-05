Назван самый полезный и самый вредный российский суп

В Международный день супа, 5 апреля, эксперты напоминают, что это блюдо необходимо есть каждый день на обед — и лучше тёплым, а не горячим.

Наименее полезным из распространённых в России супов является солянка. Также эксперты рекомендуют с осторожностью относиться и к грибному супу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Супы, которые варятся на мясном бульоне, более калорийные, от них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина. Кроме того, при варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества из-за того, что животное кормили антибиотиками или гормонами.

Наименее полезное из таких блюд — солянка, которая варится с несколькими видами мяса, что увеличивает её калорийность. Кроме того, в солянку добавляют солёные огурцы и копчёности, поэтому врачи не рекомендуют её людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.

Людям с заболеваниями ЖКТ стоит с осторожностью относиться и к грибному супу, так как в нём очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта.

— Если пищеварительный тракт находится в воспалительном состоянии, то эта перестимуляция увеличивает повреждение кишечной инфекцией, — рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко.

А самым полезным супом является овощной вегетарианский, так как овощи отдают в отвар полезные микроэлементы, такие как калий и магний, очень важные для желудка и кишечника.

— Основа питания во всех клиниках — это как раз овощные супы. Это оптимальный выбор в качестве источника питательных веществ, — рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.