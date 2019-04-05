Польский священник извинился за сожжённого "Гарри Поттера"

Священник из Польши, который ранее сжёг книги о Гарри Поттере и вампирах, извинился. Как пишет The Guardian, отец Рафал Яросевич заявил, что его акция не была направлена против конкретных авторов, группы людей или религии.

— Ели кто-либо воспринял мои действия таким образом, я хотел бы извиниться, — написал он и добавил, что удалил фотографии публичного сожжения вещей.

Кроме того, за "церемонию" Яросевича оштрафовали городские власти.

Ранее стало известно, что священники сожгли у дверей костёла в Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, а также маски и статуэтки, связанные с другими религиями и верованиями. В огонь бросили в том числе книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, "Сумерки" Стефани Майер, а также "Тайны древней медицины и магии".