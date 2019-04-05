Глава приамурского главка Росреестра задержан по подозрению в коррупции

Чиновнику вменяют получение денежного вознаграждения за "помощь" во внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимого имущества (ЕГРН).

Следователи задержали главу приамурского управления Росреестра Сергея Чечевского по подозрению в получении взятки при выполнении рабочих обязанностей. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

— В декабре 2018 года подозреваемый через посредников получил взятку от жительницы города Благовещенска за обеспечение условий для незаконного внесения в ЕГРН сведений об изменении наименования объекта недвижимости, — говорится в сообщении.

Отмечается, что делопроизводство в отношении Чечевского связано с возбуждённым в феврале уголовным делом против его подчинённой, которая подозревается в получении вознаграждения, а также местной жительницы, которая теперь также под следствием за попытку дать эту самую взятку.

В настоящий момент все подозреваемые задержаны и находятся в изоляторе временного содержания, следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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