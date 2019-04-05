Ливийский фельдмаршал захватил первый город по пути к Триполи

Войска командующего национальной армией идут на столицу страны с юга и запада, чтобы свергнуть правительство.

Национальная армия Ливии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара захватила город Гарьян в 80 километрах от Триполи, пишет Reuters. Сообщается, что это место стратегически важно: там можно перегруппировать войска в случае затяжной битвы за столицу.

Тем временем в самом Триполи начали собирать ополчение, чтобы отразить атаку Хафтара и защитить правительство страны. Армия сейчас уже в 60 километрах от своей цели.

Как ранее писал Лайф, военачальник намерен свергнуть правительство национального единства, которое поддерживает ООН. После убийства Муаммара Каддафи в стране двоевластие.

Хафтар собрал бывших солдат полковника под своим началом. В 2017-м он взял Бенгази и установил контроль над богатыми нефтяными месторождениями на юге Ливии.