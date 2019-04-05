Ливийский фельдмаршал захватил первый город по пути к Триполи

Национальная армия Ливии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара захватила город Гарьян в 80 километрах от Триполи, пишет Reuters. Сообщается, что это место стратегически важно: там можно перегруппировать войска в случае затяжной битвы за столицу.
Тем временем в самом Триполи начали собирать ополчение, чтобы отразить атаку Хафтара и защитить правительство страны. Армия сейчас уже в 60 километрах от своей цели.
Как ранее писал Лайф, военачальник намерен свергнуть правительство национального единства, которое поддерживает ООН. После убийства Муаммара Каддафи в стране двоевластие.
Хафтар собрал бывших солдат полковника под своим началом. В 2017-м он взял Бенгази и установил контроль над богатыми нефтяными месторождениями на юге Ливии.
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