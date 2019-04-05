Учёные установят видеокамеры в "китовой тюрьме" в Приморье

Российские учёные совместно с командой французского океанолога Жана-Мишеля Кусто установят в вольерах "китовой тюрьмы" видеокамеры для наблюдения за косатками и белухами, чтобы получше их изучить и выработать индивидуальную программу восстановления для каждого животного.

— В рамках совместной работы будет проведена дополнительная видеосъёмка, в вольерах установят видеокамеры, которые позволят фиксировать поведение животных в течение всего дня, анализировать его в присутствии и в отсутствие людей, — говорится в пресс-релизе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

По словам учёных, именно эти данные будут иметь решающее значение при разработке программ реадаптации животных к естественной среде обитания и повысят шансы на успех после их выпуска на свободу. Правда, и Кусто, и отечественные зоологи уверены, что процесс восстановления может занять длительное время.

Отмечается, что конкретного механизма для этого пока также не существует, но этот вопрос будет обсуждаться на научном консилиуме, который, как ожидается, состоится около 10 апреля. К этому моменту уже будут подготовлены результаты анализов всех животных и проведена работа по налаживанию взаимодействия иностранных учёных с российскими.

Ранее Лайф рассказывал, что, по словам экспертов, освобождение каждого животного обойдётся в 3 миллиона рублей. Изначально в "китовой тюрьме" содержалось более 100 особей.