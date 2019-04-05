Российские корабли провели учебные стрельбы в Чёрном море

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Российские корабли провели учебные стрельбы в Чёрном море

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Морской полигон, где проходили учения, в это время был закрыт для гражданского судоходства.

Российские корабли провели стрельбы противокорабельными ракетами в рамках учений в Чёрном море. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

Ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" в составе корабельной ударной группы провели ракетные стрельбы противокорабельными ракетами "Москит" по надводным целям, находящимся на расстоянии более 30 морских миль, — говорится в сообщении.

Ракеты успешно поразили цель, которая имитировала отряд кораблей "противника".

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