Всемирный банк изменил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году. Понижение с 1,5% до 1,4% вызвано низкими ценами на нефть, говорится в отчёте ВБ.
Прогноз на 2020–2021 годы подтверждён на уровне 1,8%.
Экономисты считают, что инфляция в России в 2019 году составит 5,2%, в 2020 году замедлится до 4% и останется на этом же уровне в 2021 году.
Среди рисков для российской экономики Всемирный банк выделяет возможное расширение санкций, снижение цены на нефть, рост закредитованности населения.
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