Всемирный банк изменил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Читайте также

Всемирный банк изменил прогноз по росту ВВП России в 2019 году

149

Фото: © Pixabay

При этом в 2018 году рост экономики существенно превзошёл прогнозы ВБ — из-за чемпионата мира и цен на нефть: 2,3% против ожидаемых 1,6%.

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году. Понижение с 1,5% до 1,4% вызвано низкими ценами на нефть, говорится в отчёте ВБ.

Прогноз на 2020–2021 годы подтверждён на уровне 1,8%.

Экономисты считают, что инфляция в России в 2019 году составит 5,2%, в 2020 году замедлится до 4% и останется на этом же уровне в 2021 году.

Среди рисков для российской экономики Всемирный банк выделяет возможное расширение санкций, снижение цены на нефть, рост закредитованности населения.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×