В Хабаровском крае осудили контрактника, дезертировавшего 11 лет назад

Мужчину задержали полицейские в 2018 году за то, что он ехал на мопеде в нетрезвом виде.

В Хабаровском крае бывший командир воинской части был приговорён к трём годам лишения свободы за самовольное оставление службы, которое он совершил 11 лет назад. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

— Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора командиру отделения войсковой части 51460, проходящему военную службу по контракту, рядовому Дмитрию Бережному. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК РФ ("Дезертирство"), — говорится в сообщении.

По информации следствия, мужчина покинул воинскую часть в августе 2007 года. Спустя 11 лет в городе Советская Гавань полицейские задержали мужчину, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Сперва он представился другим именем, однако дактилоскопическое исследование расставило всё по местам.