В Хабаровском крае осудили контрактника, дезертировавшего 11 лет назад

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В Хабаровском крае осудили контрактника, дезертировавшего 11 лет назад

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Ведяшкин Сергей

Мужчину задержали полицейские в 2018 году за то, что он ехал на мопеде в нетрезвом виде.

В Хабаровском крае бывший командир воинской части был приговорён к трём годам лишения свободы за самовольное оставление службы, которое он совершил 11 лет назад. Об этом сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора командиру отделения войсковой части 51460, проходящему военную службу по контракту, рядовому Дмитрию Бережному. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 УК РФ ("Дезертирство"), — говорится в сообщении.

По информации следствия, мужчина покинул воинскую часть в августе 2007 года. Спустя 11 лет в городе Советская Гавань полицейские задержали мужчину, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Сперва он представился другим именем, однако дактилоскопическое исследование расставило всё по местам.

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