Зеленский приехал сдавать анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами — видео

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский приехал сдавать анализы на алкоголь и наркотики. Об этом свидетельствует видео, размещённое на странице "Команда Зеленского" в "Фейсбуке".

Теперь анализы должен сдать действующий президент Украины Пётр Порошенко. Как сообщалось ранее, украинский лидер предложил пройти медицинский тест в лаборатории, находящейся на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где запланированы дебаты. Зеленский отказался, аргументировав решение тем, что не доверяет медицинскому пункту на НСК. В частной клинике сдать анализы предложили и Порошенко.

История с анализами началась после того, как комик согласился на дебаты с Порошенко, но при условии, что они пройдут на самом большом стадионе Украины. Действующий лидер Незалежной дал согласие на проведение дебатов на стадионе.

Дебаты перед вторым туром президентских выборов на Украине пройдут 19 апреля с 20 до 21 часа по киевскому времени (совпадает с московским). Арбитром предложили быть экс-кандидату Юлии Тимошенко, и она пообещала подумать.