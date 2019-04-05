Каждый десятый россиянин пожаловался на долгое ожидание скорой помощи

Только 61% россиян дождался врачей меньше чем за 20 минут, однако в Минздраве назвали другие цифры.

По данным Росстата, в 2018 году каждый десятый россиянин, обратившийся за помощью в скорую, ожидал приезда врачей более 40 минут. Об этом сообщают "Известия".

Чаще всего оперативность работы службы скорой помощи вызывала вопросы у жителей больших городов и малых сёл. В первом случае дожидаться медиков приходилось каждому пятому, во втором — каждому четвёртому. И только 61% россиян в ушедшем году ожидал врачей 20 минут и меньше.

Отмечается, что в самом Минздраве назвали полученные данные "субъективной оценкой граждан", хотя данные ведомства и Росстата расходятся весьма заметно. Как заявляла министр здравоохранения Вероника Скворцова, в 2017 году 20-минутное прибытие было обеспечено на 89% вызовов.

По словам экспертов, причина задержек кроется в банальной нехватке врачей и несовершенстве системы скорой помощи в целом.

В то же время представители Минздрава рассказали журналистам, что 20-минутный норматив на приезд врачей по-прежнему актуален, однако он относится только к экстренным вызовам.

Ранее Лайф рассказывал о враче из Благовещенска, который, прибыв на вызов, ногой проверил состояние лежащего на земле пациента.