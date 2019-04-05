ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Иваново"

Регулятор выявил ряд нарушений со стороны кредитной организации. В последние 12 месяцев ЦБ РФ применял меры, в частности вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Центробанк России отозвал лицензию у коммерческого банка "Иваново". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 294-е место в банковской системе страны.

Решение было принято в связи с тем, что банк "Иваново" допускал нарушения нормативных активов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём; занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей; осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов".

Кроме того, банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности. Отмечается, что Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры. В частности, вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Сообщается, что ЦБ РФ направит информацию о фактах, которые имеют признаки совершения уголовно-наказуемых деяний, в правоохранительные органы.