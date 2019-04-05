Зеленский рассказал, когда станут известны результаты его анализов на наркотики

Шоумен заявил, что решил сдавать тест в одной из частных клиник Киева, поскольку на стадионе "Олимпийский" нет лаборатории.

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский рассказал, что результаты его анализов на наличие наркотиков и алкоголя в крови станут известны через три дня. Шоумен-кандидат обещал их сразу же опубликовать.

— У меня ещё никогда не было пресс-конференции по поводу анализов. Но всё нормально, я сдал кровь. Результаты получим через три дня на электронную почту. После их покажем, — сказал Зеленский.

Шоумен сдавал анализы в одной из частных клиник Киева, поскольку на стадионе "Олимпийский", о котором говорил его соперник — президент Украины Пётр Порошенко, нет лаборатории.

Ранее Пётр Порошенко согласился на предложение Зеленского сдать анализы на наличие наркотиков и алкоголя в крови. Это требование было выдвинуто в качестве условия для проведения дебатов перед вторым туром выборов президента, который назначен на 21 апреля.