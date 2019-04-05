Стало известно, сколько россиян пользуется соцсетями для работы

Почти треть россиян используют социальные сети для работы, а каждый пятый считает их хорошим инструментом для поиска вакансий. Такую статистику ТАСС привёл глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, в основном те, кто использует соцсети, ищут там необходимую для работы информацию.

— Отвечая на вопрос о том, какой контент человек просматривает в соцсетях в рабочее время, почти 40% опрошенных сообщили, что ищут информацию, необходимую для работы, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что 21% респондентов отметили, что нашли работу благодаря соцсетям.

Ранее Вуколов рассказал, что самыми востребованными на рынке являются специалисты из сферы производства, строительства, недвижимости и здравоохранения.