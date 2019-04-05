Льготную ипотеку для российских семей сделали бессрочной

Ранее срок действия льготной ставки составлял максимум восемь лет при рождении второго и третьего ребёнка.

Субсидируемая ставка 6% годовых по льготной ипотеке для российских семей с детьми теперь будет действовать до полного погашения кредита, а не три, пять и восемь лет, как сейчас. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.

Предполагается, что корректировка программы госсубсидирования ипотечной ставки радикально повысит спрос на льготные кредиты. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили в кабмине.

Льготную ипотеку под 6% с 2017 года могут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребёнок. Ранее срок действия льготной ставки составлял максимум восемь лет при рождении вторых и третьих детей.