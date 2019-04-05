В Приамурье установили вероятный источник заражения онкобольных детей гепатитом

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В Приамурье установили вероятный источник заражения онкобольных детей гепатитом

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Фото: © Shutterstock

Уже сейчас речь идёт о более 150 заражённых вирусом гепатита, и "это число будет расти".

Лечившийся в благовещенской больнице около 10 лет назад мальчик является вероятным источником заражения онкобольных детей. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на заключение специалистов НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента, — говорится в заключении.

По данным экспертов, другие дети могли быть инфицированы через "цепочку случаев передачи инфекции". Специалисты утверждают, что 97,4% случаев с детьми, которые получали внутривенные манипуляции, связаны.

Источники газеты в следственных органах отмечают, что речь идёт уже о 150 заразившихся и "это число будет расти".

В СМИ ранее появилась информация, что более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. При этом ранее в отчётах местных властей фигурировало 26 больных детей. По одной из версий, заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. После проведения проверки в больнице правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В беседе с Лайфом родители рассказали, кого винят в заражении детей. По последним данным, от гепатита С вылечились 10 детей.

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