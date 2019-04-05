В Приамурье установили вероятный источник заражения онкобольных детей гепатитом

Уже сейчас речь идёт о более 150 заражённых вирусом гепатита, и "это число будет расти".

Лечившийся в благовещенской больнице около 10 лет назад мальчик является вероятным источником заражения онкобольных детей. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на заключение специалистов НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

— Заражение двух пациентов из исследуемой группы, по всей вероятности, произошло непосредственно от этого пациента, — говорится в заключении.

По данным экспертов, другие дети могли быть инфицированы через "цепочку случаев передачи инфекции". Специалисты утверждают, что 97,4% случаев с детьми, которые получали внутривенные манипуляции, связаны.

Источники газеты в следственных органах отмечают, что речь идёт уже о 150 заразившихся и "это число будет расти".

В СМИ ранее появилась информация, что более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске. При этом ранее в отчётах местных властей фигурировало 26 больных детей. По одной из версий, заражение произошло из-за нарушения базовых медицинских требований. После проведения проверки в больнице правоохранители завели уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В беседе с Лайфом родители рассказали, кого винят в заражении детей. По последним данным, от гепатита С вылечились 10 детей.