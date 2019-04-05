Режиссёр Георгий Данелия найдёт последний приют на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила будет находиться рядом с могилами Олега Табакова и Станислава Говорухина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.
— Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Говорухиным 9 апреля, — цитирует представителя ведомства РИА "Новости".
Георгий Данелия умер 4 апреля в возрасте 88 лет. У него остановилось сердце. Соболезнования в связи со смертью легендарного режиссёра выразил президент России Владимир Путин. Прощание с народным артистом СССР пройдёт в Доме кино.
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