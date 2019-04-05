Церемония прощания с народным артистом СССР состоится в Московском доме кино 9 апреля.

Режиссёр Георгий Данелия найдёт последний приют на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила будет находиться рядом с могилами Олега Табакова и Станислава Говорухина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

— Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Говорухиным 9 апреля, — цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Георгий Данелия умер 4 апреля в возрасте 88 лет. У него остановилось сердце. Соболезнования в связи со смертью легендарного режиссёра выразил президент России Владимир Путин. Прощание с народным артистом СССР пройдёт в Доме кино.