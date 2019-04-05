Москвичей сегодня ждут небольшие дожди и тепло

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Москвичей сегодня ждут небольшие дожди и тепло

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Сегодня в Москве ожидается +6…+8°, небольшой дождь. В целом будет облачно с прояснениями, сообщили синоптики центра "Фобос". В Подмосковье меж тем воздух прогреется до +11.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием циклона с юго-востока, из-за чего облаков станет больше и кое-где могут брызнуть небольшие дожди, — говорится в сообщении метеорологов.

В столице ветер будет максимум достигать восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст.

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